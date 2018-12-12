Zorbalığa Karşı Eğitim

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:58



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:58

Çankaya Belediyesi, Türk Psikologlar Derneğiyle gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde liselerde "Akran Zorbalığı ve Şiddet" eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerle, çocukların birbirini anlayabilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak amaçlanıyor.Milli Eğitim Vakfı Özel Eğitim Kolejinde gerçekleşen eğitimde, Psikolog Ceylan Nur Akgün, akran şiddetinin ne olduğunu, hangi davranışların zorbalık olarak tanımlanabileceğini aktardı. Akgün, akran zorbalığına uğrayanların durumu aktarmakta güçlük çekebileceğini belirterek, öğrencilerin kendisini çaresiz hissetmek yerine, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerine başvurması gerektiğini vurguladı.Çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi ve kişilerin birbirine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak zarar verici hareketlerde bulunması olarak tanımlanan akran zorbalığının yaygın bir şiddet türü olduğuna dikkat çeken Akgün, zorbalığa uğrayan çocuk veya gencin içe kapanma, özgüven eksikliği, depresif davranışlar gösterebileceğini kaydetti. Psikolog Akgün, çocuk ve gençlerin birbirini anlayabilmeleri için sağlıklı bir iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı. - ANKARA