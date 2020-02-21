Haberler » Dünya » Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video - Haberler

Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası tepkileri paylaştı. Görüntülerde Quaden'ın "Bana bir bıçak ver, kendimi öldüreceğim. Şu an tek istediğim ölmek" dediği duyulabiliyor

21.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:37Zorbalığın 9 yaşındaki oğluna verdiği hasarı göstermek isteyen anneden iç burkan video
'nın kentinde bir anne, zorbalığın çocuklar üzerindeki hasarını göstermek için engelli oğlunun yaşadığı bir olay sonrası iç burkan tepkilerini paylaştı.

9 yaşındaki Quaden, doğumundan üç gün sonra cücelik olarak bilinen akondroplazi hastalığı ile teşhis edildi. Ancak farklılığı nedeniyle zorbalığın sürekli hedefi haline geldi. Çoğu zaman yaptıkları kötülüğün farkında olmayan diğer çocukların hedef aldığı 9 yaşındaki Quaden, bu nedenle daha önce defalarca intihar girişiminde bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Brisbane, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:58:57