Zorla Fuhuş Yaptırılan Kadınları Polis Kurtardı

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:38



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:38

Çorlu'da zorla ve para karşılığı fuhuş yaptırıldığı iddia edilen iki Özbekistan uyruklu kadın, polis tarafından kurtarıldı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, S.H. ve H.H. isimli iki Özbek uyruklu kadını kurtardı.Kadınları erkeklere para karşılığı pazarladığı iddia edilen R.G.'de yine aynı baskında yakalanarak gözaltına alındı.Kadınların geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası götürüldükleri emniyet müdürlüğünde verdikleri ifadede, R.G'nin kendilerini iş vaadiyle kandırarak Türkiye'ye çağırdığını, daha sonra da zorla fuhuş yaptırdığını söyledikleri öğrenildi.R.G, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Zorlu fuhuş yaptırmak ve aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Özbek uyruklu iki kadın ise sınır dışı edilmek üzere yabancılar şubesine teslim edildi.