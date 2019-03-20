Zorla Girdiği Evde Kadına Tecavüz Etmek İsteyen Şahıs Tutuklandı

Kaynak: İHA

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde engellilere yardım amacıyla kapısını çaldığı eve zorla girerek evli kadına tecavüze etmek istediği iddia edilen şahıs tutuklandı.Başiskele'de engellilere yardım amacıyla kapısını çaldığı eve zorla girerek evli kadına tecavüz etmeye kalkışan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre dün Başiskele Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda F.K.(40) adlı kadın evde yalnız oturduğu sırada çalan kapıya yöneldi. Kapıda bekleyen sakallı bir erkek şahıs, kapıyı açan F.K.'ya engellilere yardım amacıyla kitap sattığını eve girerek kitapları tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise şahsı içeriye alamayacağını söyleyerek kapıyı kapatmaya çalıştı. Bu sırada kapıyı elle tutan şahıs, zorla içeri girerek eliyle ağzını kapattığı F.K.'yı yatak odasına sürükledi. Tecavüze yeltenen şahıs, F.K.'nın dudağını ısırıp tekme atması ve daha sonra da çığlık atması sonucu evden hızla kaçarak kayıplara karıştı.Tecavüz şüphelisi polisin takibi sonucu yakalandıŞahsın kaçması sonrasında F.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.K.'dan adıkları eşkal ile şüpheli şahsı aramaya başladı. Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan takip sonrasında şahsın aracı tespit edilerek, İzmit'te bir AVM önünde durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen M.İ.(27) adlı şahıs gözaltına alındı.Tecavüze yeltenen şüpheli tutuklandıPolis merkezimize götürülen M.İ. adlı şahısın polis merkezinde yapılan incelemesinde benzer suçtan 8 kaydının olduğu belirlendi. Mağdur F.K. tarafından teşhis edilen taciz şüphelisi M.İ., işlemlerinin tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ