Zorla Peçesi Çıkartıldı ve Onu Gören Herkesi Şok Etti, Yapılmaması Gereken Yapıldı

27 Kasım 2018 Salı 18:47



27 Kasım 2018 Salı 18:47

Batılı ülkelerin çoğunda islamofobi yüzünden müslümanların yaşam tarzlarına zaman zaman müdahale edilmektedir. Bunlardan birisi ise kadınların giyim kuşamına yapılan müdahaledir. Birçok batı ülkesinde kadınların burka giymesi, peçe takması veya başını örtmesi yasaklanmıştır. Kimilerine göre bu yasaklar kadın-erkek eşitliğini sağlarken kimilerine göre ise insan özgürlüğüne müdahaledir. Biz de bugün sizler için dünya genelinde müslüman kadınların burka giydikleri, peçe taktıkları için başına gelmiş olaylardan bahsedeceğiz. Bakalım sizler müslüman kadınlara zorla uygulanmak istenilen yaptırımları eşitlik mi yoksa hak ihlali olarak mı göreceksiniz?