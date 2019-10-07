Haberler » Güncel » Haber

Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

07.10.2019 14:48Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan, zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5'er yıl, O.B.'ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.'nün Kartepe, S.C.'nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.'yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.



Kocaeli, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir...
20:22 Tacikistan Parlamentosu Başkanı Zuhurov Özbekistan'da
20:22 Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı
20:22 Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
20:20 Silahlı saldırı: 1 ölü
20:19 Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
20:13 A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı