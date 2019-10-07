Haberler » Güncel » Haber

Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

07.10.2019 16:21Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan, zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5'er yıl, O.B.'ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.'nün Kartepe, S.C.'nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.'yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.


- Kocaeli

Kocaeli, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:55 Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
20:55 "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir"
20:55 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
20:53 Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri
20:52 Antalya'da gasp iddiası
20:50 Irak'ta gösteriler 7'nci gününde
20:47 Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı