Zorla Senet İmzalatan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

30 Kasım 2018 Cuma 15:08



30 Kasım 2018 Cuma 15:08

Kastamonu'da bir kişiye zorla senet imzalattığı ve tefecilik yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "mağdurun senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya mecbur edilmesi suretiyle yağma" ile "tefecilik" yaptığı iddiasıyla yargılanan ve başka suçtan tutuklu sanık Kenan B. ile avukatı katıldı.E.A'ya borcuna karşılık faizli senet imzalattığı iddia edilen sanık Kenan B, savunmasında E.A'ya araba sattığını, gerekli belgeleri mahkemeye delil olarak sunduğunu belirtti.Suçsuz olduğunu öne süren Kenan B, parasını hala alamadığını iddia etti.Mahkeme heyeti, sanık hakkında yağma ve tefecilik suçundan 15 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına hükmetti.