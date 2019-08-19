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Zorlu Center'da 21 Ağustos Çarşamba Nova Norda sahne alıyor

Zorlu Center'ın açık havaya özel hazırladığı program Eylül sonuna kadar devam edecek.

19.08.2019 11:36 Zorlu Center'da 21 Ağustos Çarşamba Nova Norda sahne alıyor

Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde; konserlerden, komedi performanslarına, açık hava gösterilerinden, dans gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik ile bu yaz da açık havanın keyfi Zorlu'da yaşanacak.

Zorlu Center'ın Açık Hava Etkinlikleri, 21 Ağustos Çarşamba günü son zamanların en dikkat çeken seslerinden biri olan Nova Norda ile devam ediyor. Festivallerin aranan ismi Nova Norda, Zorlu Center Meydan Katı Park alanında saat 20:00'da sahne alacak. Genç müzisyen, elektronik müzik ve hip hop'tan aldığı ilhamla hazırladığı bestelerini, Zorlu Center misafirleri için seslendirecek.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek etkinlikler, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.


Zorlu Center, Güncel

Kaynak: Bültenler

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