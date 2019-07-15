Zorlu Center'da açık hava etkinlikleri

17 Temmuz'da Sedef Sebuktekin ve Dilhan Şeşen ile devam ediyor

Zorlu Center'ın açık havaya özel hazırladığı program Eylül sonuna kadar devam edecek.

Zorlu Center'ın Açık Hava Etkinlikleri, 17 Temmuz Çarşamba günü Sedef Sebuktekin ve Dilhan Şeşen ile devam ediyor. Akustik cover şarkılarla yeni neslin beğenisini kazanan Dilhan Şeşen ile şarkılarında genellikle günlük hayattan, kedilerden, aşk hikayelerinden ve rutinlerinden keyifle bahseden Sedef Sebuktekin sahne alacak.

Zorlu Center Meydan Katı Park alanında saat 20:00'da sahne alacakları konserde Sedef Sebuktekin ve Dilhan Şeşen Zorlu Center misafirlerinin akşamını keyiflendirecekler.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek etkinlikler, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.