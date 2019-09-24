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Zorlu Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda 2 oyun sahneleyecek

Zorlu Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda iki yeni oyunla minik tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

24.09.2019 18:18Zorlu Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda 2 oyun sahneleyecek
Zorlu Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda iki yeni oyunla minik tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
Ekim ayında sezona başlayacak olan Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nda bu yıl "Hayal Çalan Cadı" ile "Karton Çocuk" adlı oyunlar sahnelenecek.
"Hayal Çalan Cadı" adlı oyun 13 Ekim'de, "Karton Şehir" adlı oyun ise 20 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.
Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında, Zorlu Holding'in 50. yılı anısına kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2003'ten bu yana 14 farklı oyunu, bin 305 kez sahneledi.
Yaklaşık 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla tanıştıran ve "Tiyatro oyunu görmemiş çocuk kalmasın" mottosuyla çalışmalarına devam eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, yeni sezonda İstanbul'da ve Anadolu'da toplam 100 oyun gösterimi ile küçük tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
Ayrıca Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen "Bir Hayal Bir Oyun Yarışması" sonucunda oyunlaştırılarak sahnelenmeye hak kazanan hikayeleri de Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun programına dahil edildi.

Zorlu Holding, Güncel

Kaynak: AA

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