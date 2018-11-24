Zorlu'da Büyük Buluşma

Markaların spora olan ilgisini artırmak ve gözlerin spor sektörüne çevrilmesini sağlamak amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirecek BrandveSport Summit 2018'de ülkenin en önemli profesyonelleri 12 Aralık
2018 tarihinde Zorlu PSM ana sahnesinde buluşacak.
Tüm gün sürecek etkinlikte, dünya spor endüstrisinin önemli aktörleri; LaLiga Uluslararası İş Geliştirme Direktörü'nden, Dugout Başkanı'a, Nielsen Sports Global Yöneticisi'nden, Bayer
Tüketici Sağlığı Türkiye
Genel Müdürü Taygun Günay'a, Türk Ekonomi Bankası
Genel Müdürü Ümit Leblebici
'den, Beşiktaş
Jimnastik Kulübü CMO'su Umut Kutlu'ya, PveG Kafkaslar ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'ndan, FC Barcelona
Dijital Direktörü'ne, Octagon Başkan Yardımcısı Dennis Trautwein'dan, Eczacıbaşı Holding
Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı
'na kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR
şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda deneyimlerini paylaşacak.
Markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getirmek, birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak sporun sağlamış olduğu büyük iletişim fırsatlarını görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik yeni senesinde pek çok yenilikle marka ve spor dünyasından konuklarını ağırlayacak. Etkinliğin bilet satışı Mobilet üzerinden devam ediyor.