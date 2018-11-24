Zorlu'da Büyük Buluşma

Markaların spora olan ilgisini artırmak ve gözlerin spor sektörüne çevrilmesini sağlamak amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirecek BrandveSport Summit 2018'de ülkenin en önemli profesyonelleri 12 Aralık 2018 tarihinde Zorlu PSM ana sahnesinde buluşacak.

Markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getirmek, birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak sporun sağlamış olduğu büyük iletişim fırsatlarını görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik yeni senesinde pek çok yenilikle marka ve spor dünyasından konuklarını ağırlayacak. Etkinliğin bilet satışı Mobilet üzerinden devam ediyor.