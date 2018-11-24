24 Kasım 2018, 08:22
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Zorlu'da Büyük Buluşma

Zorlu

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Brand&Sport Summit, 12 Aralık’ta Zorlu PSM’de yapılacak. Tüm gün sürecek etkinlikte, dünya spor endüstrisinin önemli aktörleri deneyimlerini paylaşacak.

Markaların spora olan ilgisini artırmak ve gözlerin spor sektörüne çevrilmesini sağlamak amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirecek BrandveSport Summit 2018'de ülkenin en önemli profesyonelleri 12 Aralık 2018 tarihinde Zorlu PSM ana sahnesinde buluşacak.
Tüm gün sürecek etkinlikte, dünya spor endüstrisinin önemli aktörleri; LaLiga Uluslararası İş Geliştirme Direktörü'nden, Dugout Başkanı'a, Nielsen Sports Global Yöneticisi'nden, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Taygun Günay'a, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici'den, Beşiktaş Jimnastik Kulübü CMO'su Umut Kutlu'ya, PveG Kafkaslar ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'ndan, FC Barcelona Dijital Direktörü'ne, Octagon Başkan Yardımcısı Dennis Trautwein'dan, Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'na kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda deneyimlerini paylaşacak.
Markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getirmek, birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak sporun sağlamış olduğu büyük iletişim fırsatlarını görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik yeni senesinde pek çok yenilikle marka ve spor dünyasından konuklarını ağırlayacak. Etkinliğin bilet satışı Mobilet üzerinden devam ediyor.
PR,Ümit Leblebici,Aralık
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:22

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