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Zorlu deplasmandan galibiyet ile döndüler

ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı deplasmanda Kuzey Yıldızı Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 66-22 mağlup etti.

11.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:21Zorlu deplasmandan galibiyet ile döndüler
ADÜ Genç Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı deplasmanda Kuzey Yıldızı Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 66-22 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 3. Lig A Grubu takımlarından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı deplasmanda Samsun ekibi Kuzey Yıldızı Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadele boyunca Aydın ekibi üstünlüğünü sürdürdü. Rakibini 66-22'lik net bir skorla mağlup eden ADÜ Genç Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Aydın'a mutlu döndü.

Tüm zorluklara rağmen müsabakayı kazandıkları için duyduğu mutluluğu dile getiren Kulüp Başkanı Mehmet Güler, "Müsabakadan bir gün önce yola çıkarak 14 saat yolculuğun sonrasında Samsun'a ulaştık. Beklenmedik sorunlar yaşadığımız için maalesef konaklama yapamadık. Tüm olumsuzluklara rağmen sporcularımızın yüksek performansı galibiyet getirdi. Yarım yamalak bedenlerimizle hedeflerimize ulaşmak için verdiğimiz mücadelede antrenörüm ve sporcularıma minnettarım" dedi. - AYDIN

basketbol, Efeler, Spor

Kaynak: İHA

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