Zorlu Enerji Çumra'daki Güneş Santraline Üretim Lisansı Almak İçin Epdk'ya Başvurdu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Konya'nın Çumra ilçesinde kurmayı planladığı güneş enerjisi santrali için üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurdu.<span id='more-105252'></span><br><br>Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi 18 MW kurulu güce sahip olacak.<br><br>The post <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de/2019/04/02/zorlu-enerji-cumradaki-gunes-santraline-uretim-lisansi-almak-icin-epdkya-basvurdu/'>Zorlu Enerji Çumra'daki güneş santraline üretim lisansı almak için EPDK'ya başvurdu</a> appeared first on <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de'>Enerji Enstitüsü</a>.