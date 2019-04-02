02 Nisan 2019, 09:07
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Zorlu Enerji Çumra'daki Güneş Santraline Üretim Lisansı Almak İçin Epdk'ya Başvurdu

Zorlu Enerji Çumra

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Konya’nın Çumra ilçesinde kurmayı planladığı güneş enerjisi santrali için üretim lisansı almak üzere EPDK’ya başvurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi 18 MW kurulu güce sahip olacak.The post Zorlu Enerji Çumra’daki güneş santraline üretim lisansı almak için EPDK’ya başvurdu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Konya'nın Çumra ilçesinde kurmayı planladığı güneş enerjisi santrali için üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi 18 MW kurulu güce sahip olacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com