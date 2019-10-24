Zorlu Enerji'den Uluslararası İklim Eylem Günü açıklaması

Zorlu Enerji'nin teknoloji markası ZES (Zorlu Energy Solutions), 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü ile birlikte dünyada iklim konusunda atılan adımların gündem yaratmaya devam ettiği belirtilerek, "Geleceğe temiz bir dünya bırakmak için alınması gerek önlemler günbegün artarken, ulaşım için kullanılan motorlu taşıtların etkileri de tartışılıyor." ifadesi kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyada fosil yakıtlı araç kullanımının giderek azalacağı, bu kapsamda elektrikli araçlar için şarj istasyonu altyapısını kuran ZES'in de istasyon sayısını 100'e ulaştırdığı bildirildi.

ZES'in Türkiye'yi elektrikli araç kullanımı konusunda geleceğe hazırlamayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü ile birlikte dünyanın iklim konusunda attığı adımlar gündem yaratmaya devam ediyor. Geleceğe temiz bir dünya bırakmak için alınması gerek önlemler günbegün artarken, ulaşım için kullanılan motorlu taşıtların etkileri de tartışılıyor. Her gün kullanılan fosil yakıtlı araçların yakın gelecekte kullanımdan kalkması tartışması ise bu alanda önemli bir yer tutuyor. Yapılan araştırmaların sonuçlarına ve gelişmiş ülkelerin bu konuda izlediği yola bakılırsa dünyanın geleceği elektrikli araçlardan geçecek. Bir Zorlu Enerji markası olan ZES, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü'nde konuya dikkat çekiyor ve şarj istasyonu sayını her gün artırarak elektrikli araç ekosistemi için Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Açıklamada, fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak kullanılması hedeflenen elektrikli araçların çevreci, düşük emisyonlu ve gürültüsüz olmalarıyla öne çıktığını belirtilerek, Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşması ve üreticilerin bu pazara girmesi için belirli altyapı koşullarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA