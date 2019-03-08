Zorlu Enerji Elektrikli Araçlar İçin Zes Dijital Şirketini Kurdu

Zorlu Enerji
, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere ZES Dijital şirketini kurdu.
Zorlu Enerji, elektrikli araç hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere ZES Dijital şirketini kurdu.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin 4 milyon TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katıldığı ZES Dijital; elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi alanlarında faaliyet gösterecek.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com