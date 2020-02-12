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Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor

Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini yürütmek ve yatırımlarını arttırmak amacıyla Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da şube açılışını gerçekleştirecek.

12.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:45Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini yürütmek ve yatırımlarını arttırmak amacıyla 'ın eski başkenti Almatı'da şube açılışını gerçekleştirecek.

Türkiye'de yenilenebilir enerjinin önemli şirketlerinden Zorlu Enerji, Kazakistan'ın en büyük şehirlerinden Almatı'da şube açıyor. Şirket; açılışı güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunarak EPC sözleşmeleri imzalayabilmek ve şirketin faaliyet alanına giren tüm konularda çalışabilmek amacıyla gerçekleştirecek.

Yapılan bilgilendirmede; CIS ülkeleri arasında ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerden Kazakistan'ın 2050 yılı hedefleri kapsamında kurulu gücünün yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması geliyor. Zorlu Enerji de bu doğrultuda hareket ederek Kazakistan'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını; özellikle güneş ve rüzgar projelerini en az 250 MW kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Zorlu Grubu, Kazakistan, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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