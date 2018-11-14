Zorlu Enerji Kütahya Ofisleri "Yeşil Ofis" Seçildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:06

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik satış faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji ofislerinin, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile "kağıtsız ofis" konseptine geçiş yaparak "Yeşil Ofis" şirketler kategorisinde yer aldığı bildirildi.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Zorlu Enerji'nin, "enVision" tarafından gerçekleştirilen "Yeşil Ofis" araştırmasında yer aldığı belirtildi.EBYS ile kağıtsız ofis konseptine geçiş yapan Zorlu Enerjinin, söz konusu yatırımıyla kağıt kullanımını da ciddi oranda azalttığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"2015'in Aralık ayında EBYS'yi kullanmaya başlayan Zorlu Enerji bölge ofisleri, kağıt tasarrufuna bağlı olarak toplamda, 221 ağacın kesilmesi önledi ve bin 101 litre su tasarrufu sağladı. Ayrıca, 62 ton karbondioksit salınımı ile 4 ton katı atık oluşumunu da engelledi. Böylelikle, 1 milyon 835 bin adet A4 kağıdın çöpe gitmesi önlenmiş oldu."Zorlu Enerji'nin, EBYS sayesinde çevreye verilen zararı minimuma indirmesinin yanında, abonelerine de ciddi oranda zaman tasarrufu sağladığı vurgulanan açıklamada, "Başvurular hakkında bilgi almak isteyen tüketicilerin ortalama arama süresi 0,93 saniye olarak gerçekleşti." denildi.