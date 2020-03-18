Zorlu Enerji müşterilerine online işlem imkânı
Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenen Zorlu Enerji, tüm dünyayı etkileyen küresel bir salgın haline gelen koronavirüs için çalışanlarını ve müşterilerini aldığı önlemler ile korurken sağladığı online işlemler konusunda da...
18.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:13
Eskişehir , Kütahya , Afyon , Uşak ve Bilecik illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenen Zorlu Enerji, tüm dünyayı etkileyen küresel bir salgın haline gelen koronavirüs için çalışanlarını ve müşterilerini aldığı önlemler ile korurken sağladığı online işlemler konusunda da müşterilerini bilgilendirdiği kaydedildi.
Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarını ve müşterilerini koronavirüsüne karşı koruyabilmek adına günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sayısını artırdığını açıkladı. Şirket çalışanları, ofislerine gelen abonelerin ve kendilerinin güvenliği ve sağlığı için eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.
Ayrıca çalışanların yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine, fuar ve kongre katılımlarına kısıtlama getirildi. Toplantı ve görüşmeler de online ortamda yapılmaya başlandı.
Zorlu Enerji müşterilerini; özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanları gerçekleştirecekleri işlemler için online kanallara yönlendiriyor. Zorlu Enerji'nin yenilenerek kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan web sitesi üzerinden online olarak; abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirilebiliyorlar. Müşteriler evden çıkmadan e-devlet ve çağrı merkezinden de birçok işlem gerçekleştirilebilirken, fatura ödemelerini de internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. - İSTANBUL
Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarını ve müşterilerini koronavirüsüne karşı koruyabilmek adına günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sayısını artırdığını açıkladı. Şirket çalışanları, ofislerine gelen abonelerin ve kendilerinin güvenliği ve sağlığı için eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.
Ayrıca çalışanların yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine, fuar ve kongre katılımlarına kısıtlama getirildi. Toplantı ve görüşmeler de online ortamda yapılmaya başlandı.
Zorlu Enerji müşterilerini; özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanları gerçekleştirecekleri işlemler için online kanallara yönlendiriyor. Zorlu Enerji'nin yenilenerek kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan web sitesi üzerinden online olarak; abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirilebiliyorlar. Müşteriler evden çıkmadan e-devlet ve çağrı merkezinden de birçok işlem gerçekleştirilebilirken, fatura ödemelerini de internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Zorlu Grubu, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Ekonomi
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ekonomi
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü