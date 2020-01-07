Zorlu Enerji'nin projelerine 3,5 milyon avroluk AB desteği

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) inovasyon ve araştırma programı Horizon 2020 kapsamında, 6 ayrı projesine yaklaşık 3,5 milyon avro fon almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB'nin 2014-2020 tarihlerini kapsayan programında özellikle jeotermal enerji alanında geliştirilen yeni uygulamalar dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Zorlu Enerji, AB'den aldığı desteklerin 3'ünü jeotermal enerji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Bu projelerden ilki, doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefleyen GECO oldu. Proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılmasını hedefliyor.

Enerji depolama çalışmalarını içeren "GeoSmart Projesi" ve daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan yöntemin jeotermale uyarlandığı "GeoPro" da AB'nin desteklediği önemli projeler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, enerji sektöründe global anlamda referans alınan bir şirket olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

AB tarafından verilen bu desteklerle sektörde doğru yolda ilerlediklerine işaret eden Ak, "Zorlu Enerji, Ar-Ge'ye yaptığı yatırımla, sahip olduğu bilgi birikimini uluslararası iş birliklerine dayalı projelere de taşıyarak ülkemizin enerjide dışarıya açılan kapısı oldu. Özellikle yenilenebilir enerjide büyüme hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade planlarını sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, sadece jeotermal enerji değil, elektrik dağıtım alanında da AB'nin desteğini aldıklarını belirterek, Flexigrid, PlaMES ve BD4OPEM projeleriyle geleceğin enerji ekosistemini oluşturmayı ve yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA