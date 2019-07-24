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Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı

Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.

24.07.2019 10:32 Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı
Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenen Zorlu Enerji, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, bu kapsamda NKolay bayileriyle hizmet verdiği ödeme noktalarının sayısını 60'a çıkarırken Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.

Söz konusu şirketin aboneleri, fatura ödemelerini kredi kartı ile ödemeler hariç şirketin yetkilendirdiği tahsilat noktalarında, masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebiliyor ve isterlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ile ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. - İSTANBUL

Zorlu Grubu, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ekonomi

Kaynak: İHA

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