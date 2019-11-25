Zorlu Grubu'ndan "nesillerin eşitliği tecavüze karşı duruyor" kampanyasına turuncu destek

Birleşmiş Milletler'in her yıl, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım'da başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde sona eren "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm" kampanyasını Zorlu Grubu bu yıl da destekliyor. Grup, "Turuncu Dünya: Nesillerin Eşitliği Tecavüze Karşı Duruyor" temasıyla yürütülen kampanyaya destek olmak amacıyla, 25 Kasım – 10 Aralık tarihlerinde; Levent 199 ve Zorlu Center'ı turuncu renkle aydınlatacak.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan ve kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalışan Zorlu Grubu; bu kampanyayla toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi konularında farkındalığın artırılmasını sağlamayı amaçlıyor.