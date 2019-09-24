Zorlu Holding'de parlak fikirler tohum yatırımı aldı!

Proje takımları, Kasım ayında gerçekleştirilecek nihai yatırım sunumu için mentorluk desteğiyle çalışmaya devam edecek.

Zorlu Holding'in gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030'un en kritik süreçlerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi'Fikir kapsamında tohum yatırımı almaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Parlak Bi'Fikir platformuna gelen yüzlerce fikir arasından seçilen 7 proje takımı, tohum yatırımı almak için Seçici Kurul'un karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Seçici Kurul'da Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut yer aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 takım, tohum yatırım almaya hak kazanıp bir sonraki aşamaya geçti. Tohum yatırım almayan 2 takımın üyelerinin ise Vestel Ventures'ın yatırım süreçlerine paralel, Metin Salt ve ekibinin desteğiyle kurum içinde inovasyon çalışmalarında eğitmen olarak yetişmesi için programa dahil edildiği açıklandı. MediaCent, MRT Technologies, Jungo, AbilityPool ve Attaa tohum yatırımı almaya hak kazanan 5 proje oldu.

Storelektrik ve GamEnter projelerinin takım üyeleri ise Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt ve ekibinin desteğiyle Zorlu Grubu'nun inovasyonla ilgili çalışmalarında görev almak için eğitimlerini sürdürecek.

Proje kapsamında yaratıcılık, inovasyon, ekip çalışmasına yatkınlık gibi yetkinliklere göre seçilen ve fikirler etrafında toplanan Zorlu Grubu çalışanlarından oluşan 27 kişi takım çalıştayında bir araya gelmiş ve tasarım odaklı düşünce sistematiğinde farklı iş planı teknikleriyle yoğun hazırlık yapmışlardı. Ardından yine Zorlu Grubu'nun farklı şirketlerinden çalışanlarının katılımıyla grup şirketlerinin ortak paydasında 3 ana mesele belirlemiş ve bu meseleler etrafında şekillenen yüzlerce fikir arasından 7'si seçilmişti.

Kurum için girişim önerilerinde yüzde 50 artış hedefi

Girişimcilik ve inovasyon ruhunu kurum kültüründe pekiştirmeyi amaçlayan Parlak Bi'Fikir platformu, yaratıcı fikri olan Zorlu çalışanlarını ortak bir meseleye çözüm aramak üzere bir araya getiriyor. Çalışanlar için anlama, tartışma, öğrenme, paylaşma, deneyimleme ve işbirliği ortamı yaratıyor. Süreçte verilen eğitimlerle çalışanlar; inisiyatif alma, ekip çalışması, planlama, organizasyon ve liderlik gibi yetkinliklerini geliştirme şansını yakalıyor. Takımlar halinde ürettikleri yaratıcı ve inovatif fikirleri, girişimci yaklaşımıyla geliştiriyorlar. Böylece Zorlu Grubu bir yandan çalışanlarına girişimci olarak yeni nesil kariyer fırsatı sunarken; bir yandan da onlara Grubun geleceğini inovasyon ile hep birlikte tasarlama imkanı sunuyor. Zorlu Holding, Parlak Bi'Fikir platformunun katkısıyla gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde 2022 yılına kadar paydaşlarından gelen kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon önerilerini yüzde 50 artırmayı hedefliyor.