Zorlu Holding, "Parlak Bi'fikir" Projesiyle Kurum İçi Girişimcilik Sürecini Başlattı

Zorlu Grubu'nun Türkiye'nin farklı şehirlerindeki çalışanları da webinar aracılığıyla toplantıya katılarak bu heyecana ortak oldu.

Zorlu Holding, inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, çalışanlarına yönelik yeni bir projeye daha hayat verdi.

Bu kapsamda; Zorlu Holding'in kurumsal girişimcilik projesi Parlak Bi'Fikir, Levent 199'da düzenlenen lansman toplantısıyla başlatıldı. Toplantıya Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO'su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya ve Hukuk Direktörü Aydın Temel'in yanı sıra Zorlu Holding'in İstanbul'daki çok sayıda çalışanı katıldı. Zorlu Grubu'nun Türkiye'nin farklı şehirlerindeki çalışanları da webinar aracılığı ile toplantıya katılarak sorularıyla bu heyecana ortak oldu.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Bu proje Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacak."

Akıllı Hayat 2030 ile kurumsal sürdürebilirliğe odaklı bir dönüşümü hayata geçirdiklerini dile getiren Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Bu dönüşümü ancak inovasyonu harekete geçirecek bir iş kültürü yaratarak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda kurum içi girişimcilik projemiz "Parlak Bi' Fikir" bu alanda bizim sürükleyici gücümüz olacak. Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal; "Kurum içi girişimcilik ile çalışanlarımıza yepyeni bir kariyer ve yeni nesil yetkinlikler kazanma fırsatı sunuyoruz."

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal; "Gücünü inovasyon, teknoloji, tasarım ve girişimcilik gibi Zorlu Grubu'nun genetik kodlarına işlemiş temel yapı taşlarımızdan alan Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde geliştirdiğimiz en önemli projelerden birine bugün başlamış bulunuyoruz" dedi. Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir şirketin sürdürülebilirliği o şirketin inovasyon gücüne, yenilenme ve yeniliklere tepki verme hızına bağlı olarak gelişiyor. İşte bu proje ile yapmak istediğimiz de aslında inovasyondan beslenen akıllı ve sürdürülebilir bir Zorlu kültürü geliştirmek.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt: "Vestel Ventures ile edindiğimiz tecrübeleri bu projeye taşıyarak inovasyon odaklı bir kurum kültürü geliştireceğiz."

Zorlu Grubu'nun start-up'lar ile ilgili önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt "Bugün dünyanın lider şirketlerinin tümünün ortak özelliği Ar-Ge ve inovasyona yüksek yatırımlar yapmaları. Hatta ülkeler bile ekonomik olarak inovasyon gücüne göre ayrışıyorlar.Biz de bu anlayışla Zorlu Grubu olarak sürdürülebilir inovasyonu Akıllı Hayat 2030 yaklaşımımızın merkezine koyduk. Bu konuda dünyada kabul gören tüm modern yapılanmaları sırayla hayata geçiriyoruz. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımların yanı sıra Vestel Ventures ile bugüne kadar beş binin üzerinde girişim şirketiyle görüştük, onları dinledik, 17 yatırım yaptık. Bugün ise Parlak Bi'Fikir ile yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Başlattığımız kurum içi girişimcilik süreci ile hayata geçirdiğimiz destek modelini çalışanlarımıza da açıyoruz. Amacımız sadece iyi fikirleri toplamak değil, inovasyon odaklı ortak bir yaşam kültürü geliştirmek" dedi.

Parlak Bi'Fikir ile kurum içi girişimcilik önerilerinde yüzde 50 artış

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde, 2022 yılına kadar paydaşlarından gelen kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon önerilerini yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Proje ile farklı birimlerden yaratıcı fikri olan Zorlu çalışanları ortak bir meseleye çözüm aramak üzere bir araya gelecek. Bu proje Zorlu Holding çalışanları için anlama, tartışma, öğrenme, paylaşma, deneyimleme ve işbirliği ortamı yaratacak. Süreçte verilecek eğitimlerle çalışanlar; inisiyatif alma, ekip çalışması, planlama, organizasyon ve liderlik gibi yetkinliklerini geliştirme şansını yakalayacak. Takımlar halinde ürettikleri yaratıcı ve inovatif fikirleri, bir girişimci yaklaşımıyla geliştirecekler. Böylece Zorlu Grubu bir yandan çalışanlarına girişimci olarak yeni nesil bir kariyer fırsatı sunarken; bir yandan da onlara Grubun geleceğini inovasyon ile hep birlikte tasarlama imkanı sunuyor.

Parlak Bi'Fikir projesine çalışanlar projeye özel oluşturulan portal üzerinden dahil olabilecek. Proje boyunca Zorlu Holding, Grubun öncelikleri doğrultusunda seçilen fikirler etrafında oluşturulacak takımlara eğitim, mentorluk, tohum yatırımı gibi ihtiyaç duydukları tüm desteği sunacak. 3 aylık bir kuluçka döneminin ardından da nihai yatırım almaya hak kazanan fikir takımları, Zorlu Holding ile ortaklaşa şirket kurabilecek.

Kaynak: Bültenler