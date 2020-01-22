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Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiren Evde Sağlık Hizmetleri ekibini engelleyemiyor.

22.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:21Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor
Zorlu kış şartları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiren Evde Sağlık Hizmetleri ekibini engelleyemiyor.

'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı köyünde yaşayan ve bir yıldır yatağa bağımlı olan Saime Yılmaz'ın kontrollerini gerçekleştirmek için yola çıkan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmakta büyük zorluk yaşadı.

Şehir merkezine 148 kilometre uzaklıktaki köye, karla kaplı yola rağmen güçlükle ulaşan ekipler, böbrek yetmezliği ve hiper tansiyon hastalığı bulunan Saime Yılmaz'ın kontrollerini yaptı. 2019 yılında yaklaşık 29 bin hastayı 35 bin kez ziyaret eden Evde Sağlık Hizmeti Ekibi, zorlu arazi şartlarına rağmen hastalara ulaşarak hizmet vermeye devam ediyor. - KAYSERİ

Sağlık Bakanlığı, Dikilitaş, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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