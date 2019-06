Zorlu kıvılcımlar hareketi, gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı

Zorlu Holding'in Kurumsal Gönüllülük Hareketi Kıvılcımlar ile birlikte 2022'de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük yapmayı hedeflediğini dile getiren Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül; "Zorlu Holding olarak yaptığımız her işte ve hayata geçirdiğimiz her projede toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzu da bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hayal ettiğimiz bu geleceği şekillendirirken en büyük gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Onların tutkusu, bağlılığı, toplum için daha iyi yarınları inşa etmek adına yaptıkları her işe aklını ve gönlünü koymaları bize güç veriyor. Akıllı Hayat 2030'un ön önemli parçalarından birini ise çalışan gönüllüğü oluşturuyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Gönüllülük Hareketimiz Kıvılcımlar ile 2022'de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için üst yönetimden farklı kademedeki yönetici ve çalışanlarımıza kadar tüm insan kaynağımız bu işe gönlünü koymuş durumda. Bunun için gönüllü olarak birçok farklı platformda yer alıyor, yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz ve elimizdeki tüm imkanlarımızı ülkemiz ve insanımız için seferber etmeye devam ediyoruz. Çalışan Gönüllülüğü Haftası'nda yaptığımız etkinler ve gösterdiğimiz gönüllük hareketi bu konuda gelecek adına bizi daha da umutlandırıyor. Zorlu Holding olarak Kıvılcımlar ile başlattığımız gönüllük hareketi ile geleceğe kıvılcım çakarak ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Üst yönetim de katıldı

Zorlu Holding çalışanlarının yanı sıra üst yönetimin de katıldığı Çalışan Gönüllüğü Haftası'nda Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Umutlu Kutular projesi kapsamında kanser tedavisi gören çocukların aileleri için ihtiyaçları olan temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin hazırlayarak paketlenmesini sağlarken, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ise Zorlu Holding Kurumsal Gönüllülük Hareketi Kıvılcımlar tarafından düzenlenen Kıvılcımlar Kermesi'nde kendi tasarladığı pareo ve yastık kılıflarının satışını gerçekleştirdi. Zorluteks Genel Müdürü Erkmen Önbulak da ikinci el eşyaları doğru ihtiyaç sahipleri ile buluşturmayı amaçlayan Ahtapot Gönüllüleri Derneği'nin Malzeme Değerlendirme Merkezi'nde 2. el giysilerin tasnif, yıkama, ütülüme ve paketleme işlemlerini gerçekleştirerek bu eşyaları ihtiyaç sahipleri ile buluşacak hale getirdi. Zorlu Holding Denetim Genel Müdürü Billur Demet Atan ise, Çocuk Eğitim Derneği'nin Sessizliğime Kulak Ver Etkinliği kapsamında 3-6 yaş arası işitme engelli anaokulu öğrencilerinin, kırlent boyama, dans ve yaratıcı kart oyunları gibi etkinliklerle keyifli bir vakit geçirmelerine katkı sağladı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın ve Vestel Yatırımcı İlişkileri Direktörü Serap Mutlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen bileklik atölyesinde ise yapılan bilekliklerle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na kaynak yaratılmasına destek sağlandı.

Hafta boyunca Levent 199'daki genel müdürlük binasında 99 gönüllü 133,5 saat gönüllülük çalışması yaparken Manisa Vestel City'de 72 gönüllü 115 gönüllülük saatinde bileklik atölyesi ve çöp toplama, Manisa Gördes'teki Meta Nikel tesisinde 40 gönüllü 106 gönüllülük saatinde bileklik atölyesi ve meslek tanıtımı, Zorluteks Lüleburgaz fabrikası ve Hadımköy tesislerindeki 68 gönüllü 117,5 gönüllülük saatinde malzeme değerlendirme ve Zorlu Center'daki 33 gönüllü 45 gönüllülük saatinde bileklik atölyesi çalışmalarını gerçekleştirdi.