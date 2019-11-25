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Zorlu maçta 3 puan Altınordu'nun

- Zorlu maçta 3 puan Altınordu'nun Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bu moral bizi farklı yerlere taşıyacak" Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Oynayarak ve mücadele ederek kaybettik"İZMİR - 2-0 kazandıkları maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin...

25.11.2019 22:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:49
- Zorlu maçta 3 puan 'nun
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bu moral bizi farklı yerlere taşıyacak"
Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Oynayarak ve mücadele ederek kaybettik"
İZMİR - 2-0 kazandıkları maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları maçla birlikte elde ettikleri moralin kendilerini farklı bir yere taşıyacağını ifade etti. Altınordu deplasmanında puansız dönen Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ise oynayarak ve mücadele ederek kaybettiklerini söyledi.
TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta rakibe pozisyon vermediklerini ve birlikte hücum yaptıklarını söyleyerek, "Karşımızda deneyimli ve çıkışa geçen bir takım vardı. Rakibimizin dengesini bozduk ve bulduğumuz golle avantajı yakaladık. Rakibe pozisyon vermedik. Atabileceğimiz çok gol pozisyonu vardı ama bunları atamadık. Beklediğimiz gol son dakikada geldi" dedi.
Özellikle savunmayı iyi yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bu galibiyetle birlikte, önümüzdeki 5 hafta bu moral bizi farklı yerlere taşıyacak" ifadelerini kullandı.
Boluspor cephesi
Bugünkü maçtan farklı beklentileri olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İlk yarı Altınordu'nun tüm pas organizasyonlarını bozmak istedik, rahat vermedik. İlk tehlikeli atakları gol oldu. Gol dakikasında Cumali'nin ayağına basıldı ama hakem devam ettirdi. Genel anlamda oyun oynamaya çalışan ama istediği üretkenliği sağlayamayan bir Boluspor vardı sahada. Biz geldikten sonra aldığımız puanlar ortada, oynadığımız oyun çok kaliteli. Altınordu ve bizim gibi kaliteli oyun oynayan iki takımın durumu bizi üzüyor" dedi.
Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Özköylü, "Oynayarak ve mücadele ederek kaybettik. Yemememiz gereken golleri yedik. Yukarılarda olmaya layık iki takım sahadaydı bugün" diye konuştu.
Zorlu maçta 3 puan Altınordu'nun

Osman Özköylü, Altınordu, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA


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