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Zorlu PSM'den Broadway müzikali müjdesi!

Dünyaca ünlü müzikallerin değişmez adresi Zorlu PSM, ev sahipliği yaptığı efsane müzikallere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

10.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:45Zorlu PSM'den Broadway müzikali müjdesi!

John Travolta'ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hala en çok satan film müzikleri ile anılan '77 yapımı ikonik sinema filmi Saturday Night Fever'ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 8 performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak! Müzikalin biletleri çok yakında PASSO.COM.TR üzerinden satışta olacak.

Bee Gees'in, her biri pop kültürünün efsaneleri haline gelmiş şarkılarının eşlik ettiği kült filmler arasında yer alan Saturday Night Fever'ın sahneye büyülü bir yansıması olan müzikal, 70'lerin sonları ve 80'lerin ilk dönemini kasıp kavuran "disco" müzik ve danslarından oluşan renkli bir gösteri sunuyor.

Müzikal, filmde de olduğu gibi, Brooklyn hayatının sert gerçeklerinden kaçan ve dans başarısı için pervasız ama heyecan verici bir yola çıkan Tony Manero'nun hikayesini anlatıyor. Bee Gees'in ''Stayin' Alive ve How Deep Is Your Love'' gibi efsaneleşmiş şarkıları ile izleyicilere bir hafta boyunca Zorlu PSM'de unutlmaz bir şov sunacak.


John Travolta, Güncel

Kaynak: Bültenler

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