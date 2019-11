Zorlu PSM'den Hint Müzikali

Zorlu PSM'nin Taj Express'ten sonra ağırladığı ikinci Bollywood müzikali olan ve yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen Beyond Bollywood gösterisinde, birbirinden renkli kostümlerle dansçılar sahne alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gösteri 26 Kasım-1 Aralık'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'nin Taj Express'ten sonra ağırladığı ikinci Bollywood müzikali olan ve yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen Beyond Bollywood gösterisi, birbirinden renkli kostümler ve dansçılarıyla izleyicilerle buluşacak.

Londra'nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre'da 60 kez gösterime girmesiyle birlikte 2015'te Avrupa ve Orta Doğu'da birçok ülkeyi turlayan Beyond Bollywood, Hindistan'ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren, Broadway tarzında düzenlenmiş en iyi Bollywood gösterilerinden biri olan Beyond Bollywood, kaybettiği annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily'nin hikayesini konu ediyor. Masal ve kültür ögelerini birleştiren bu romantik ve destansı gösterinin müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyor.

Gösterinin bilet fiyatları ön satış döneminde "tam" kategorisi için 42 TL ile 149,75 TL aralığında, "öğrenci" kategorisi için ise 40 TL ile 141,75 TL aralığında değişiyor.

Gösteri 26-29 Kasım'da saat 21.00'de, 30 Kasım'da 15.00 ve 20.00'de ve 1 Aralık'ta 14.30 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kaynak: AA