Zorlu PSM 'den PSM'yle kal instagram konserleri'nin ilki

"PSM'yle Kal" sloganıyla yola çıkan konserlerin ilki ise elektronik müziği canlı enstrümanlarla sahneye taşıyan ve 2015 yılında Zorlu PSM'de müzikseverlereilk sahne üstü konser deneyimini de yaşatan Bedük 'le gerçekleşti! Yeni albümünden şarkıları ilk defa bu canlı konserde paylaşan Bedük'e hayranları tam puan verdi.

Elektronik müziğin Türkiye'den çıkan en iyi temsilcilerinden olan Bedük, şimdilerde kariyerine Londra 'dan devam ediyor ve canlı yayını da Londra'dan gerçekleştirdi. Konserlerin devamı, sürpriz isimlerle çok yakında Zorlu PSM Instagram sayfasında olacak.

#EvdeKal, #PSMyleKal!

Kaynak: Bültenler