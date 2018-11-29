Zorlu Psm'nin Yeni Prodüksiyonu "Gerçek", Seyirciyle Buluştu

Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller'in eserinden uyarlanan "Gerçek" (La Vérité), 28 Kasım akşamı Zorlu PSM'de ilk kez seyirciyle buluştu. Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder'in rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ergen oturuyor.

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı "Gerçek" (La Vérité), The Guardian gazetesi tarafından "çağımızın en heyecan veren oyun yazarı" olarak nitelendirilen Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller'ın eserinden uyarlandı. Nefes kesen anlarıyla her sahnede seyircinin algısını değiştirmeyi başaran ve şaşırtan oyun, dekor tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek ve 12 & 13 Aralık tarihlerinde de izleyicilerle buluşacak "Gerçek"in biletleri, Zorlu PSM gişelerinde ve www.biletix.com adreslerinde satışta.