Zorlu PSM sosyal medya hesaplarında #PSMyleKal etkinlik serisi devam ediyor

Kültür sanatın değişmez adresi Zorlu PSM, Instagram hesabından gerçekleştireceği canlı konserler ve HumanArt iş birliği ile gerçekleştireceği mini eğitim serisi ile takipçilerine evlerinde geçirecekleri dopdolu bir program sunuyor. "PSM'yle Kal" Instagram konserlerinde bu hafta synth pop, dreamwave ve synthwave olarak tanımlanabilecek müzikler üreten Mind Shifter, Murat Kılıkçıer'in projesi olan ve kendisine eşlik eden yetenekli müzisyenlerden oluşan In Hoodies, Zorlu PSM'nin vazgeçilmez parti serisi 90'lar Türkçe Pop Parti ve İngiltere'de döneminin en parlak caz vokalisti olarak işaret edilen Julia Biel müzikseverlerle buluşurken Zorlu PSM ve HumanArt iş birliği ile gerçekleştirilecek seri kapsamında deneyimli eğitmenler eşliğinde #evdenyapılabilir eğitimler izleyicilere sunulacak.

Her zaman katılımcılarını yeni ve özgün içerikler ile karşılayan Zorlu PSM, "Favori Beşlim" isimli yeni Podcast serisi ve "Karantina Günceleri" başlıklı blog yazıları ile kültür sanat dünyasının sevilen yazarlarının karantina günlerinde neler yaptıklarını ve favori serilerini de takipçileri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

MIND SHIFTER// 08 NİSAN ÇARŞAMBA// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Synth pop, dreamwave ve synthwave olarak tanımlanabilecek müzikler üreten Orhan Yılmaz ve Meriç Erseçgen'den oluşan Mind Shifter, synthesizer ağırlıklı soundunu canlı vokallerle de destekledikleri performanslarıyla bugüne kadar pek çok etkinlik ve mekanda seyirci karşısına çıktı. Zorlu PSM'nin sevilen serisi Lokalize kapsamında da sevenleriyle buluşan Mind Shifter, bu kez Zorlu PSM Instagram sayfasında gerçekleştirecekleri canlı yayın konseri ile 8 Nisan akşamı sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE #EVDE// 08 NİSAN ÇARŞAMBA// ZORLU PSM YOUTUBE KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Sezon başından itibaren her hafta Zorlu PSM touché sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim'in sevilen programı "İbrahim Selim ile Bu Gece" Bir süre evden izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sürpriz isimleri programında ağırlamaya devam eden "İbrahim Selim ile Bu Gece" 8 Nisan akşamı Zorlu PSM Youtube kanalında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

TBT 90'LAR TÜRKÇE POP PARTİSİ// 09 NİSAN PERŞEMBE// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 21.00

Zorlu PSM'nin vazgeçilmez parti serisi 90'lar Türkçe Pop Party, 90'lı yılların en sevilen şarkılarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Yonca Evcimik'ten Demet Sağıroğlu'na, Aşkın Nur Yengi'den Mansur Ark'a, İzel-Çelik-Ercan'dan Seden Gürel'e hepimizin hafızasına kazınan efsane şarkılar bu kez Zorlu PSM Instagram sayfasında yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. Kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan efsane seri 9 Nisan Perşembe akşamı Zorlu PSM Instagram sayfasında!

IN HOODIES// 10 NİSAN CUMA// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 21.00

Murat Kılıkçıer'in projesi olan ve kendisine eşlik eden yetenekli müzisyenlerden oluşan In Hoodies, ilk olarak Müzik Hayvanı etiketiyle yayınladığı She Got Caught/My Con adlı single ile adını duyurdu. Geçtiğimiz süre içinde ülke çapında gerçekleştirdiği pek çok sahne performansının yanı sıra Londra'da da izleyici karşısına çıktı. Zorlu PSM'nin MIX Festival ve PSM Caz Festivallerinde de dikkat çeken performanslarıyla hatırladığımız In Hoodies, bu kez Zorlu PSM Instagram sayfasında gerçekleştirecekleri canlı yayın konseri ile 10 Nisan'da dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

JULIA BIEL// 11 NİSAN CUMARTESİ// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 21.00

Dokunaklı, incelikli ve derinlikli anlatım tarzıyla müziğinde içinde kaybolunası hikâyeler anlatan Julia Biel, Nina Simone'dan Björk'e, Norah Jones'dan Thom Yorke'a birçok ilham verici ismin özgün bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'de döneminin en parlak caz vokalisti olarak işaret edilen sanatçı, şarkı söylerken klasik caz, soul, psikedelik ve elektro-akustik tınılar arasında çaba harcamadan geziniyor ve dinleyicisiyle diyalog kurabilen, çok özel bir ton yakalıyor. Kalıpları reddeden heyecan verici yaratımlarıyla tüm bakışları haklı olarak üzerinde toplamayı başaran Julia Biel, Zorlu PSM Instagram sayfasında gerçekleştireceği konser ile 11 Nisan'da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

PSM VE HUMANART İŞ BİRLİĞİ İLE MİNİ EĞİTİM SERİSİ

Zorlu PSM ve Human Art iş birliğiyle ile hayata geçirilen kişisel gelişim atölyeleri Zorlu PSM Instagram kanalından katılımcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Beyin dalgası tetadayken kişinin özgür iradesi ile sözcük ve düşüncenin gücü kullanılarak yapılan olumlama olarak tanımlanan ThetaHealing® ile kişililerin bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğinden "Gıda Dezenfeksiyonu"na kadar pek çok evden yapılabilir içerikle katılımcılara yepyeni pencereler açmaya hazırlanıyor.

09 Nisan Perşembe – "ThetaHealing ile Bağışıklık Sistemini Güçlendirme" Eğitmen Gülsün Özsan

14 Nisan Salı - "Dünyanın Kaderi Değiştikçe Sizi Nasıl Etkiliyor?" Eğitmen Duygu Demir

16 Nisan Perşembe – "Gıdaların Dezenfeksiyonu" Eğitmen Didem Gülmez

21 Nisan Salı – "Neredeyim Ben?" Eğitmen Dilek Öcekli

