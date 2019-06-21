21.06.2019 11:25
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Zorlu Solar, Anadolu sanayicisine güneşi anlatacak

Zorlu Solar, Anadolu sanayicisine güneşi anlatacak

Zorlu Enerji bünyesindeki Zorlu Solar'ın, sanayicilere güneş enerjisi ve avantajlarını anlatmak için 26 Haziran'da Eskişehir'de seminer düzenleyeceği bildirildi.

Zorlu Enerji bünyesindeki Zorlu Solar'ın, sanayicilere güneş enerjisi ve avantajlarını anlatmak için 26 Haziran'da Eskişehir 'de seminer düzenleyeceği bildirildi.
Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, Zorlu Solar'ın Anadolu'daki sanayicilere çevresel ve ekonomik avantajlar sunan güneş enerjisini anlatma amacıyla toplam 7 ilde seminer vereceği belirtildi.
Seminerlerde sanayicilere güneş enerjisi sisteminin her yönüyle anlatılacağı, ürünler, mevzuat ve finansmanla ilgili bilgilerin verileceği kaydedilen açıklamada, " Bursa ile başlayan ve 26 Haziran'da Eskişehir'le devam edecek seminerler, daha sonra farklı illere de yayılacak. Seminerlerde, sanayicilerin güneş enerjisi ekosistemi için ihtiyaç duyabileceği tüm çözüm ortaklarıyla bir arada olacak Zorlu Enerji'ye, finansal çözümler için Deniz Leasing ve tüm idari prosedür için ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yerel ve uluslararası çözüm ortakları destek verecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 26 Haziran'da Kıraç Group'un katkılarıyla Eskişehir'de gerçekleştirilecek seminerin ardından, şirketin 2 Temmuz 'da SunVital Enerji'nin katkılarıyla Bursa'da yeniden sanayicilerle bir araya geleceği aktarıldı.
Kaynak: AA
Zorlu Grubu , Eskişehir , Ekonomi

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