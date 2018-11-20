20 Kasım 2018, 18:34
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Zorlu Sürece İyi Bir Giriş Yapmak İstiyoruz"

Zorlu Sürece İyi Bir Giriş Yapmak İstiyoruz"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'de 23 Kasım'da deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin, "Rakibi yenmek için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim arzumuz, istediğimiz oradan üç puanla dönmek.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'de 23 Kasım'da deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin, "Rakibi yenmek için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim arzumuz, istediğimiz oradan üç puanla dönmek." dedi.

Bulak, Kulüp Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın ile Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor maçının zorlu geçeceğini vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Koşan, mücadele eden oyuncuları var. Sahasında Altınordu ile berabere kaldı. Bu bizi ürkütüyor tabii ki. Çok ciddi olmamız lazım. Kardemir Karabükspor'dan alacağımız 3 puanın peşinde olacağız. Rakibi yenmek için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim arzumuz, istediğimiz oradan üç puanla dönmek. Bunu başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içine gireceğiz."

Bulak, 23 Kasım'dan 23 Aralık'a kadar 6 lig, 2 de kupa maçı oynayacaklarını belirterek, "İnşallah bu haftayı iyi geçerek, zorlu sürece iyi bir giriş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Giray Bulak,Balıkesirspor,Kardemir Karabükspor
20 Kasım 2018 Salı 18:34



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