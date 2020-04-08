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Zorlu süreçte çölyak hastaları da unutulmamalı

Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Bozkurt, çölyak hastalarının bu zorlu süreçte düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, onlar için evde glutensiz unlardan annesinin yaptığı pasta, börek, kek, ekmek, makarnalar ve baklavaya yardım etti.

08.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:41
Zorlu süreçte çölyak hastaları da unutulmamalı
Bilecik 'te yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Bozkurt, çölyak hastalarının bu zorlu süreçte düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, onlar için evde glutensiz unlardan annesinin yaptığı pasta, börek, kek, ekmek, makarnalar ve baklavaya yardım etti.

Son zamanlarda dünya çapında tüm insanlığın mücadele ettiği Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle bazı özel gıdalar için üretim, ulaştırma, ürün sağlanması gibi sıkıntılar da oluşuyor. Bu sıkıntıya dikkat çekmek isteyen çölyak hastası 8 yaşındaki Ecrin Bozkurt, "Glutensiz unların/ürünlerin, market ve öteki temin noktalarının raflarında normal zamanlarda da eksikliğini yaşayabiliyoruz. Bu zorlu günlerde, gerçek gereksinim sahiplerinin hakkı olduğu glutensiz un ve ürünleri marketlerden satın alırken, çölyak hastalarını bir kez daha düşünmenizi, bir alternatifimizin olmadığını buradan size iletmek istiyorum. Duyarlı davranışınız için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra çeşitli etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan minik kız evde annesiyle glutensiz un yaptığı yiyecekleri 'Gluten Free' adını verdiği masasında sergiledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Zorlu süreçte çölyak hastaları da unutulmamalı - Haberler

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