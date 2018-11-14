'Zorlukları Olsa Sinemayı Çok Seviyorum'

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden 'İçerdekiler' filminin festivaldeki ilk gösterimi MalatyaPark Avşar Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Hüseyin Karabey, oyuncu Gizem Soysaldı, yürütücü yapımcı Erdal Doğan, yönetmen yardımcısı Ali Çakmak'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Merve Genç Kurşun üstlendi.

Aslen Malatyalı olduğunu, çocukluğunun burada geçtiğini belirten yönetmen Hüseyin Karabey, festivalde olmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Ayrıca, bu filmi yapmak için 10 yıldır uğraştığını ifade etti ve 'Bundan sonra artık sizindir' dedi.

KARABEY, SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

'Türkiye'de film yapmak çok zor. Sanat filmi yapmak çok daha zor. Var olan düşüncelerinizi korkmadan savunuyorsanız, bu beş kat daha zor. Her şeye rağmen yaptığımız bir film bu. Hiçbir fona başvurmadan düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için yaptığımız, elimizi taşın altına koyup yaptığımız bir film. Benim açımdan çok cesaret verici, her zaman sinema yapmanın mümkün olduğunu gösteren bir pratik süreç oldu. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Seyircinin takdirine bırakıyorum.'

Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı oyunundan uyarlanan 'İçerdekiler', tek mekânda geçen, gerilim yüklü bir film. Hüseyin Karabey, oyunu ilk kez 17 yaşında izlediğini ve o zamandan beri bu oyunu hep aklında taşıdığından söz etti. Karabey, Melih Cevdet'in seçtiği yolu çok cesur bulduğunu söyledi.

Filmin oyuncularından Gizem Soysaldı ise filmin tek mekânda geçiyor olmasına vurgu yaptı. Soysaldı, tek mekânın oldukça zor olduğunu ama unutulmaz bir deneyim yaşadığını ifade etti. Uzun bir prova süreci geçirdiklerini ve birçok sahneyi ilk seferinde, tekrarsız çektiklerini anlattı.

Bir ay boyunca inanılmaz bir eforla prova yaptıklarını ifade eden Hüseyin Karabey, Türkiye'de çok iyi oyuncular olduğunu ifade etti. Karabey, 'Zorlukları olsa da sinemayı çok seviyorum. Boğulacaksak burada boğulalım' ifadelerini kullandı.