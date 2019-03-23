Zorluoğlu, Arsin'de Sanayiciler ile Yomra'da Gençlerle Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, beraberindeki Cumhur İttifakı mensuplarıyla gittiği Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi kesimiyle, Yomra'da ise gençlerle bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.Başkan adayı Zorluoğlu, ilk olarak Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında düzenlenen toplantıya katıldı ve sanayicilerin ihtiyaç duydukları belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı. Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından, bölgedeki bazı fabrikaları gezerek çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Zorluoğlu, üretim süreci ve ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Zorluoğlu, işçilerin sanayi bölgesine ulaşım konusundaki sıkıntılarını öğrendiklerini ve büyükşehir belediyesi otobüslerinden bölgeye de yönlendirme yapılarak bu sorunun çözüleceğini ifade etti.Zorluoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da hayata geçireceğimiz hafif raylı sistem projesinin Akçaabat'tan başlayıp Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanacağı müjdesini verdi. Hem Trabzon'da hem Arsin'de hemşehrilerimin yaşam kalitesini artıracak; turizm, trafik, çevre ve alt yapı başta olmak üzere pek çok alanda projelerimizi sizlerin desteğiyle inşallah bir bir hayata geçireceğiz" dedi.Sanayi bölgesindeki temaslarının ardından Yomra'ya geçen Zorluoğlu, Kaşüstü bölgesindeki esnaf ziyaretleri sonrasında AK Parti Yomra Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirerek, açılışa katılan hemşehrilerine seslendi. Zorluoğlu, "Kaşüstü ile ilgili alt ve üst yapı çalışmalarında artık yüzdük yüzdük sonuna geldik, alt yapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı kaldı. Onu da göreve gelirsek kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.İlçedeki gençlik buluşmasına da katılan Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, "Ülkemizin en önemli zenginliklerinden biri genç ve dinamik nüfusumuzdur. Bu gençliği doğru şekilde eğitip yönlendirebilirsek, gerçek anlamda bu gençlik Türkiye'yi inşallah gelecekte zirveye taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kalbi selim sahibi; imanına, inancına ve maneviyatına sahip gençlik istiyoruz. Zevki selim bir gençlik; sanatıyla ve kültürüyle zirvede bir gençlik istiyoruz. Aklı selim bir gençlik istiyoruz; ilimde, fende, teknikte en ileride olan bir gençlik Böyle bir gençlik yetiştirebilirsek, 21. yüzyıl milletimizin en yükseğe çıktığı bir yüzyıl olacaktır" şeklinde konuştu. - TRABZON