Zorluoğlu'ndan Türkiye Gazetesi'ne Ziyaret

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, beraberinde Trabzon Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta ve beraberindekiler ile Türkiye Gazetesi Trabzon Temsilciliği'ni ziyaret etti.Trabzon Temsilcisi Metin Güneş ile yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi veren Zorluoğlu, Türkiye Gazetesi'nde bulunmaktan ve hüsnü kabulden memnuniyetini dile getirdi.Seçildiklerinde temel yaklaşımı ve anlayışlarının şeffaflık üzerine kurulu olacağını belirten Zorluoğlu, neyi nasıl yaptığını hem belediye çalışanlarının hem de şehir halkının bileceğini, bilgi edinme hakkının ötesinde tam bir şeffaflık sergileyeceklerini ifade etti.Güçlü olanın değil hakkı olanın hakkını alabildiği bir yönetim anlayışı"Güçlü olanın değil haklı olanın hakkını alabildiği bir yönetim anlayışını ortaya koyacağız" diyen Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne değinerek "Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile de görüştük. Kentsel tasarım projesi başlattık. 2023'e kadar 8,9 hektarlık alanda kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Var olan küçük tıkanmaları aşmak için de büyük çaba göstereceğiz. Çömlekçi kaprislere feda edilecek bir yer değildir ve devlet olarak her türlü imkanı değerlendireceğiz. Gerekirse acele kamulaştırmaya da başvurmaktan çekinmeyiz" dedi.Şehrin önemli ihtiyaçlarından birisinin de dolmuşların yenilenmesi konusu olduğunu kaydeden Zorluoğlu "Bu konuda değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Şoförler Odası ile de bu konuda mutabakat halindeyiz. Dolmuş araçlarını daha konforlu, görünümleri güzel, klimalı ve engellilerin de ihtiyacını karşılayacak şekilde reorganize edeceğiz" diye konuştu."Sanayi bölgesinin bulunduğu yerden kaldırılması için Cumhurbaşkanımız talimat verdi"Değirmendere ve sanayi bölgesinde büyük bir dönüşüme gideceklerini belirten Zorluoğlu "Sanayi esnafının bu yönde yoğun talepleri var. Daha büyük araçların giriş çıkışına imkan veren mekanlara ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Bu konuyu Sanayii Bakanımızla da konuştuk. Cumhurbaşkanımızın şehre teşriflerinde de, bu alandan geçerken, bu sanayi bölgesinin kaldırılması ve çimento sahası dahil yeniden düzenlenmesi için talimatları oldu. Bu çerçevede imar planlarında var olan sanayii bölgelerini değerlendireceğiz. Şehrin girişindeki bu alanı Trabzon'a yakışır şekilde düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu."Şehrimize ilk iki yılımızda yeni bir otogar yapacağız" diyen Zorluoğlu "Değirmendere Bölgesi'ni yeni bir ulaşım merkezi olacak şekilde düzenleyeceğiz. İleride gerçekleşecek demir yolunun da bağlantı noktası olacak ve Trabzon yeni bir Ulaşım Entegrasyon Merkezi'ne kavuşacak. Hafif raylı sisteminde merkezi burası olacak" ifadelerini kullandı."Turizmi biz yönetmezsek turizm potansiyelini kaybetme riskimiz var"Gülcemal Projesi'nde mevcut 300 dönümlük alanda Disneyland tarzında büyük bir lunapark yapacaklarını, su sporları merkezi, restoranlar, seyir alanları ve yaşam adası gerçekleştireceklerini ifade eden Zorluoğlu, yapacakları diğer çalışmalar ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Reşadiye kavşak ve üst geçidi yeniden değerlendirilecek. Maraş caddesi ve Gazipaşa şehrin en önemli ticaret caddeleri. Buraları doğru konumlandırarak bu caddeleri yayalar lehine genişleteceğiz. Cephe giydirmeleri yeni ışıklandırmalar ile şehrin kalbine özel dokunuşlar yapacağız. Bu bağlamda ilçelerin görünen yüzlerini de iyileştirmek için çalışma içerisinde olacağız. Uzungöl'ün sorunları biliyoruz. Otopark ve çarpık yapılaşma var, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla ve Kültür Bakanımızla seçimden hemen sonra konuyu çalışacaklarını, kısa, orta ve uzun vade çözümleri açıklayacaklarını ifade ettiler. Düşünce olarak tünel otoparklar yapıp şehrin trafiğine girmeden yukarıya geçiş yolunu yapmalıyız. Yedigöllere kadar temel insani ihtiyaçları karşılayacak bir çalışma içerisinde olacağız. Aynı zamanda Uzungöl'ü kış turizmine hazırlayacağız. Trabzon'un turizm potansiyeli çok yüksek. Bu konuda bölük pörçük bir yapının mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda insiyatif alacağız ve Belediye olarak Turizm A.Ş.'yi kuracağız. Turizmi biz yönetmezsek turizm potansiyelini kaybetme riskimiz var. Tüm taraflar ile bu konuda etkin şekilde çalışacağız. Turizm enformasyon büroları ile şehre gelen misafirlerimize daha iyi hizmet vereceğiz."Zorluoğlu, şehirle ilgili en önemli hayallerinden birinin de, batıda örneklerini sıkça gördüğümüz "Old City" tarzında eski şehir dokusunun korunduğu, çarpık yapılaşmanın temizlendiği, tarihi kimliğin görünür olduğu bir Trabzon olduğunu sözlerine ekledi. - TRABZON