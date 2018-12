Zorluteks, Sürdürülebilir Çalışma Koşullarıyla Bscı'dan En Yüksek Skoru Aldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:30



Zorlu Tekstil'in Lüleburgaz'daki üretim tesisi Zorluteks, sürdürülebilir çalışma koşullarıyla BSCI'dan en yüksek seviye olan 'Very Good' skorunu alarak önemli bir başarıya daha imza attı.Zorlu Tekstil açıklamasına göre, Zorluteks Lüleburgaz Fabrikası sürdürülebilir çalışma koşullarını destekleyen BSCI tarafından 13 farklı kriterde gerçekleşen denetimden en yüksek skoru alarak çalışanlar için en iyi iş yerlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standart olan BSCI, ILO'nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) iş ve işçi güvenliği standartlarını temel alması ve tedarik zincirinin sosyal performansının sürekli olarak iyileşmesini teşvik ediyor. Bu denetimden yüksek skor olan şirketler, sürdürülebilir çalışma koşullarını uluslararası standartlarda belgelendirebildiği için dünya devi şirketler tarafından iş ortağı olarak kabul ediliyor. Zorluteks'in BSCI'dan aldığı yüksek skor bu açıdan şirketin ihracatını destekleyecek ve uluslararası iş ortaklıklarını güçlendirecek bir nitelik taşıyor.BSCI denetiminde, "Sosyal Yönetim Sistemi ve Sağanak Etkisi", "Çalışanların Katılımı ve Korunması", "Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi Özgürlüğü Kapsamındaki Haklar", "Ayrımcılık Yapmama", "Adil Ücretlendirme", "Uygun Çalışma Saatleri", "İş Sağlığı ve Emniyet", "Çocuk İşçi Çalıştırmama" "Genç İşçilere Özel Koruma", "Kayıtdışı/Kuralsız İşçi Çalıştırmama", "Borcu karşılığında, borcunu ödemesi için işçi çalıştırmama","Çevrenin Korunması" ve "Etik İlkelere Uygun İş Yapma" olmak üzere 13 farklı kriterde değerlendirme yapılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, çalışanları için her zaman en iyisini sunmayı hedefleyen Zorluteks'in BSCI tarafından yapılan bu denetimden aldığı en yüksek skor ile uluslararası alanda başarısını bir kez daha tescil ettirdiğini dile getirdi.Uluslararası akreditasyona sahip SGS firması tarafından yapılan BSCI denetiminin kendilerinin sürdürülebilir çalışma koşulları oluşturmada geldikleri seviyeyi açık bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:"Tüm beyaz ve mavi yakalı personeli kapsayan bu çalışmada, fabrikamız 13 farklı kriterde değerlendirildi. İş güvenliği ile ilgili yasalara uygunluktan çalışma saatlerine, tazminatlardan çocuk işçiliğine karşıt görüşün savunulmasına ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına kadar çok geniş bir alanda yapılan bu denetimden alnımızın akıyla çıktık. Aldığımız skor, Zorluteks'in Lüleburgaz'daki fabrikasının insan odaklı olduğunu ve çalışanlar için en iyisini sunan bir iş modeliyle şekillendirildiğini bir kez daha gösterdi. Uluslararası kalitede ürünleriyle dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparak ülkemizin bayrağını dalgalandıran Zorluteks'in arkasındaki asıl gücün insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bunun için sürdürülebilir çalışma koşullarımızı geliştirmeye ve BSCI'dan aldığımız bu en iyi skoru gelecek yıllara da taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."