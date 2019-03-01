Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" Düzenlendi

Kaynak: AA

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürlüğü tarafından "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.KYK Beydağı Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katıldı.Öğrencilere hayat tecrübesini analatan Kızılay, iyi bir kariyer sahibi olmak için düzenli çalışmak ve emek harcamanın önemine değindi.KYK İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise üniversite ile yurt işbirliğinin artarak devam edeceğini belirterek, programa katılan Kızılay'a teşekkür etti.Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek Balkan Gezisi'ne katılacak öğrencilerin belirlenmesi için kura çekildi.Üniversite öğrencileri Emine Karadere ile Mehmet Akgün, kura neticesinde geziye katılma hakkı kazandı. 81 ilden 81 kız ve erkek öğrencinin katılacağı gezide Balkan ülkelerinin tarihi, kültürü, milli ve manevi değerleri ile doğal güzelliklerinin gençlere tanıtılması planlanıyor.