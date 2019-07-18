18.07.2019 11:01
Haberler» Magazin» Haber

Zoru başardı! Hercai'nin başarılı oyuncusu ekran sevdası için 93 kilo verdi!

Reyting rekorları kıran 'Hercai' dizisinin 'Camgöz' lakaplı oyuncusu Aslı Samat'ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senelik süre içinde 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine daha çeşitli karakterlerin de teklif edilebilmesi için bu yolu seçtiğini söyleyen genç oyuncu, 62 beden olan gardırobunu da 42 beden kıyafetlerle değiştirdi.

"ANNEM KIYAFETLERİMİ DARALTMAYA ÇALIŞIRKEN DİKİŞ ÖĞRENDİ"

Zorlu dönemler geçirdiğini belirten Aslı Samat, "Süreç içinde 70 kilo verdikten sonra köpeklerimle bol bol yürüyüş yaptım, pilates ve yüzmeye gittim. Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki sene görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var , yahu şişman olan şişman işte! demek zorunda kalıyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Camgöz' lakaplı oyuncusu Aslı Samat

BANA ÇOK DESTEK VERDİLER

Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Samat, "Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Zoru başardı! Hercai'nin başarılı oyuncusu ekran sevdası için 93 kilo verdi!
Kaynak: Bültenler
İstanbul Aydın Üniversitesi, Magazin, Sağlık

YORUMLAR (4)
ASD: Darısı bidon gibi olan kızlarımızın başına, azcık spor yapın az yiyin ya yağ bidonu gibi geziyorsunuz
Yayından Kaldır
5 7
Cevap yaz
LAMA: Vay canınaaa !. . Verdiği 93 kiloya tükürem!. . Helal olsun ablama !. .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
:/: Şimdi de pek farkı yok yani gene kötü
Yayından Kaldır
5 9
Cevap yaz
NZN: tebrikler. 10 15 daha verse süper olacak.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:24   Ozan çaldı, Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi eğlendi
12:48   Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı
12:05   Ece Vahapoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu
12:04   Cem Yılmaz'ın yaşlı hali Defne Samyeli'yi kahkahalara boğdu
12:03   Hande Ataizi oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi
11:16   Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı
11:01   Zoru başardı! Hercai'nin başarılı oyuncusu ekran sevdası için 93 kilo verdi!