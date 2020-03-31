“Zorunlu izin tatil değildir”
PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, 'evde çalışma', 'ücretli izin', 'yıllık izin' kullandırılması gibi uygulamaları suistimal edenlere, "Zorunlu izin, tatil değildir" uyarısında bulundu.
31.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:29
PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, 'evde çalışma', 'ücretli izin', 'yıllık izin' kullandırılması gibi uygulamaları suistimal edenlere, "Zorunlu izin, tatil değildir" uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com