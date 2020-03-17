Zorunlu karantina şartlarına uymamak suç
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor.
17.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor. Uyulmadığında bu bir suçtur, TCK'nin 195. maddesine göre bu durumdakiler cezalandırılır" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Ekonomi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ekonomi
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor