Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Zorunlu karantina şartlarına uymamak suç - Ekonomi

Zorunlu karantina şartlarına uymamak suç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor.

17.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
Zorunlu karantina şartlarına uymamak suç
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor. Uyulmadığında bu bir suçtur, TCK'nin 195. maddesine göre bu durumdakiler cezalandırılır" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yetkililerin Ekonomi
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Ekonomi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Ekonomi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Ekonomi
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor Ekonomi
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor