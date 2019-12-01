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Zorunlu kış lastiği uygulaması

Muş Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca bugün başlatılan Kış Lastiği Uygulaması" kapsamında araçları denetlemeye başladı.

01.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:32
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca bugün başlatılan Kış Lastiği Uygulaması" kapsamında araçları denetlemeye başladı.
1 Nisan 2020'ye kadar devam ettirilecek olan "Kış Lastiği Uygulaması" Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlatıldı.
3 noktada kontrollere başlayan ekipler, lastiklerin diş ölçümünü gerçekleştirerek, lastikleri kontrol etti.
Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kentte 3 ayrı noktada, 5 ekiple denetimlerin 7/24 saat esasına göre yapıldığı bildirildi. Uygulamanın 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği ve kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.
Muş-Bingöl Karayolu üzerindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan lastik uygulamasında konuşan sürücülerden Adem Kalkan, uygulamayı yerinde bulduğunu, Kırşehir'den geldiğini ve birçok yerde kar yağışının olduğunu söyledi.
Kalkan, kışlık lastik takmadan yola çıkılmaması gerektiğini ifade etti.
Zorunlu kış lastiği uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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