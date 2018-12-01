Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:06



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:06

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği kontrollerine başladı.Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda uygulama yapan ekipler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.Kurala uymayan bir sürücüye 625 lira ceza uygulandı.Sürücülerden Sami Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının önemli olduğunu söyledi.Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiklerini taktırması gerektiğini aktaran Keleş, kendisinin de bir hafta önce aracına kış lastiği taktırdığını kaydetti.