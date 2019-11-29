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Zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza 625 lira

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta devreye girecek.

29.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:14Zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza 625 lira
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 'ta devreye girecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek.
Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.
Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil, ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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