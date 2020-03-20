Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni zorunlu trafik sigortası genel şartlarıyla birlikte genel şartların daha önce yapılan Kanun değişikliklerine uyumlu hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, değişikliklerde değer kaybı, eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandığı vurgulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin kanuni dayanağının sağlandığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

"Bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık olmaması hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açıyor ve özellikle bedeni tazminatlardaki uyuşmazlıklar yargıya intikal ediyordu. Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Aynı zamanda maliyetler arttığı için trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu. Diğer taraftanbu durum sigorta şirketlerimizin mali sonuçlarınaolumsuz olarak yansımaktaydı. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımızazamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir birmali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz."

Değer kaybındaki standardizasyon sorunu ortadan kaldırıldı

Genel Şartlardakideğer kaybı hakkındakidüzenlemerle ilgili olarak Benli, ""Değer kaybı hesaplamasında standardizasyon olmaması nedeniyle hesaplamalarda oluşan uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınması maliyetleri artırıyordu. Bu da yargıya ciddi bir yük getirmesinin yanında, sigorta fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Bu çerçevede, uygulamada oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, değer kaybı hesaplamasına objektif kriterlere dayanan bir hesaplama yöntemi getirildi. dedi.

Bedeni tazminatların hesaplanması da yeni düzenleme kapsamında

Destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminat hesaplanmasında, anlaşmazlıkların hızlıbir şekilde çözülmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla daha önceki yargı kararları da dikkate alınarak yeni bir hesaplama metodu hazırlanarak genel şartlara eklendi. Böylece, bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlanarak hasarların daha hızlı şekilde giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler