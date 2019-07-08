Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi

Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği, teminat tutarlarının otomatik güncellenmesine hükmetmişti. Bu kapsamda,yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.

TEMİNATLAR YÜKSELDİ

Posta'da yer alan habere göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelik gereği, 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulanan sağlık giderleri, sakatlanma/ölüm ve maddi teminat tutarlarının nitelikleri şekillendi. Ayrıca yönetmelikte her altı ayda bir otomatik olmak koşuluyla rakamların revize edileceği de belirtildi. Sigorta şirketlerinin ödeyeceği teminat tutarı, maddi hasarlı kazalarda 36 bin lirayken bu rakam,araç başına 39 bin liraya çıkarıldı. Sakatlanma ve kalıcı sakatlık teminatı 360 bin liradan 390 bin liraya, kaza başı teminat ise 72 bin liradan 78 bin liraya yükseltildi. Bu oranlara bakıldığında Ocak 2019 teminatları ile Temmuz 2019 teminatları kıyaslandığında yüzde 8 ile 8,5 oranında bir artış olduğu görülüyor.