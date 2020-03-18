ZTE Axon 11, Çinli Aktörün Elinde Göründü
ZTE Axon 11'in 23 Mart'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bugün telefon ödüllü Çinli aktör, marka elçisi
18.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
ZTE Axon 11'in 23 Mart'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bugün telefon ödüllü Çinli aktör, marka elçisi Sean Sun'ın elinde göründü.
Çin merkezli telefon üreticisi ZTE, yeni akıllı telefonunu önümüzdeki hafta tanıtılacak. ZTE Axon 11, şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak. Marka elçisi Sean Sun, telefonun arka tarafını bize açıkça gösteriyor. Görünen o ki, telefon dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Kamera sistemini sol üst köşede kare düzeninde göreceğiz. Kamera kurulumu basit görünüyor; ek tasarım öğeleri veya karmaşık sensörler yok. Periskop kamera da yüksek ihtimalle olmayacak. Axon 10 ve Axon 10s, normal + geniş açılı + telefoto lensden oluşan üçlü kameraya sahipti. Axon 11'deki dördüncü kameranın ToF mu yoksa makro sensörü mü olduğu merak konusu.
ZTE Axon 11, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak; dolayısıyla 5G desteği sunacak. Batarya kapasitesini bilmiyoruz ancak en az 18W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Pazartesi günü ZTE Axon 11 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detayları alacağız.
Çin merkezli telefon üreticisi ZTE, yeni akıllı telefonunu önümüzdeki hafta tanıtılacak. ZTE Axon 11, şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak. Marka elçisi Sean Sun, telefonun arka tarafını bize açıkça gösteriyor. Görünen o ki, telefon dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Kamera sistemini sol üst köşede kare düzeninde göreceğiz. Kamera kurulumu basit görünüyor; ek tasarım öğeleri veya karmaşık sensörler yok. Periskop kamera da yüksek ihtimalle olmayacak. Axon 10 ve Axon 10s, normal + geniş açılı + telefoto lensden oluşan üçlü kameraya sahipti. Axon 11'deki dördüncü kameranın ToF mu yoksa makro sensörü mü olduğu merak konusu.
ZTE Axon 11, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak; dolayısıyla 5G desteği sunacak. Batarya kapasitesini bilmiyoruz ancak en az 18W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Pazartesi günü ZTE Axon 11 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detayları alacağız.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Mart, Teknoloji
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