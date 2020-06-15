ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Frapor

Ziraat Türkiye Kupasında Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Sporseverlerin uzak kaldığı futbol heyecanında ZTK heyecanının başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Frapor
15.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:58

Sporseverlerin uzun süredir ayrı kaldığı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta başlayacak maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi konuları merak edildi.

AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı 18 Haziran Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ASPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Frapor

AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR İLK MAÇI KAÇ KAÇTI?

Fraport-TAV Antalyaspor 0 – 1 Aytemiz Alanyaspor

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Gündem, Spor, Güncel, Haber

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